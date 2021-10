Frederico Varandas, presidente do Sporting, em declarações no final da aprovação do Relatório e Contas do clube por uma esmagadora maioria, superior a 80 por cento dos votos:

«Queria em primeiro lugar agradecer a participação dos sócios do Sporting, relembrando que foi a Assembleia Geral mais participada para aprovação de contas. Há uns dias pedi aos sócios para cuidarem do Sporting e eles hoje vieram cuidar do Sporting mesmo. A não aprovação de contas auditadas e sem erros era um dano muito grande para a instituição e para a sua relação com parceiros, os sócios perceberam isso e vieram em massa. Esta votação não nos vai fazer perder o contacto com o planeta Terra. Temos muito trabalho pela frente e vamos continuar a trabalhar para construir um Sporting vencedor.»