O presidente do Sporting, Frederico Varandas, voltou a falar sobre as claques afetas ao clube, um dia depois dos relatos do ataque a dois elementos da direção leonina na tarde de domingo.

Em entrevista no Jornal das 8 da TVI, Varandas defendeu que o problema não é com as claques, mas sim com as direções das mesmas.

«É injusto pôr toda a gente no mesmo saco. O problema desta direção não é com as claques, é com as direções destas claques. Fiz partes de claques e conheço pessoas que não têm estes comportamentos. O que está em causa é que há senhores que se julgam acima dos estatutos do Sporting e esse tem sido um dos problemas», afirmou.

O FILME DA ENTREVISTA DE FREDERICO VARANDAS À TVI.

«Não decidi ter esta guerra. Defender o Sporting obriga a tomar esta medida. O que temos de fazer? Defender o clube. Mas a direção não consegue fazer isto sozinha. Enquanto a maioria do Sporting for silenciosa vai ser muito mais difícil. Faço este apelo aos sócios, eles sim os donos do clube. A minha missão é que o Sporting continue a ser dos sócios e não esteja sequestrado por uma claque. Esta maioria silenciosa tem de aparecer», prosseguiu.

Varandas revelou depois que já as imagens das agressões a Miguel Afonso e Filipe Osório de Castro, dizendo que foi um «ataque premeditado», e disse que se os agressores forem sócios do Sporting, serão expulsos do clube.

«O Sporting vai sobreviver a tudo isto. Só um grande clube sobrevive a isto. E o Sporting vai ser cada vez mais forte, mas precisa de rasgar em definitivo com algumas coisas do passado», atirou.