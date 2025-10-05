O presidente do Sporting, Frederico Varandas, recusou que os leões controlem as altas instâncias do futebol português e deixou várias críticas ao Benfica. Além disso, afirmou que Pedro Proença e Reinaldo Teixeira são benfiquistas.

«Muito se tem dito que o Sporting controla Liga e Federação. Eu gosto de fazer uns exercícios. Gostava que pensassem comigo: o atual presidente da federação, como é sabido por toda a gente, é benfiquista. O atual presidente da Liga, que não conhecia até à data da candidatura, e lembro-me que antes de reunir com ele me disseram ser pessoa séria, profissional e íntegra, mas que é benfiquista. Depois, olhando abaixo para os elementos da direção da FPF... encontrámos o grande sportinguista Domingos Paciência e o grande sportinguista Toni. Depois encontramos um sportinguista que tem sido muito falado, Rui Caeiro. Curiosamente, foi vice-presidente de Bruno de Carvalho e, por indicação dos órgãos sociais, foi proposta a sua suspensão enquanto sócio. E 70 por cento dos sócios assim o entenderam», começou por dizer o líder dos verde e brancos, antes da Assembleia-geral ordinária do Sporting, para apreciação e votação do relatório de gestão e as contas 2024/25.

À entrada do Pavilhão João Rocha, Varandas também revelou alguns dados de uma conversa recente com Proença.«Há pouco tempo estive com o atual presidente da federação, que também estava perplexo com esta perceção que começa a ser criada. Ele faz o mapeamento das afinidades dos órgãos sociais da FPF, e não é que 38 por cento são afetos ao Benfica e 25 por cento ao Sporting? Isto não preocupa nada o presidente do Sporting, que votou num projeto com pessoas que considera íntegras e sérias, para que não aconteça o mesmo que aconteceu nos últimos 40 anos.»

«O que faz muita confusão a determinados clubes é que isso acabou. Já não há senhores do futebol, e isso está a fazer confusão a algumas pessoas», vincou.

O presidente do Sporting prosseguiu com as críticas aos rivais e enviou uma «bicada» ao Benfica, devido aos comunicados recentes sobre a arbitragem.

«Vejo muitas pessoas obcecadas com o Sporting, como o atual presidente do Benfica e os candidatos [à presidência do Benfica]. Já houve épocas más no Sporting, mas nunca o presidente do Sporting as desculpou com a arbitragem. E quando dizem que todos os presidentes falam, que são todos iguais, não é verdade. Quando acabámos em quarto lugar, disse que a culpa era só nossa. Esse é o primeiro passo para tornar um clube campeão e vencedor. O que posso dizer é que sejam mais competentes e trabalhem mais, que ajudam muito mais do que escrever comunicados», rematou.

Já segue o canal de Whatsapp do Maisfutebol?