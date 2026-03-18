Frederico Varandas parte para o terceiro mandato à frente do Sporting como presidente. Tomou posse nesta quarta-feira no Estádio José Alvalade, em Lisboa, aceitando a vitória nas urnas com 89,47 por cento dos votos.

No discurso realizado nesta quarta-feira, Varandas não prometeu vitórias porque, no desporto, «não se pode ganhar sempre». Porém, prometeu ética no clube.

«Na derrota ou na vitória, atuaremos sempre com ética, integridade e dignidade. Prometemos que jamais jogaremos sujo e baixo. Jamais mancharemos o nome do Sporting. Respeitaremos e trataremos sempre os nossos adversários como nós gostaríamos de ser tratados», afirmou o presidente do Sporting.

Varandas definiu como objetivo principal a renovação do estádio José Alvalade e a integração do centro comercial Alvaláxia no «ecossistema» do Sporting, colocando o clube noutra «dimensão».

«Desde 2018, o Sporting é o clube em Portugal que mais venceu no futebol e nas modalidades. Cresci com um Sporting a ter de olhar para cima para ver os nossos rivais, cresci a ouvir histórias contadas pelo meu avô e pelo meu pai sobre feitos do Sporting no passado. Hoje os sócios do Sporting vivem do presente», disse.

Varandas admitiu, no entanto, problemas com a votação por correspondência. «Temos de refletir quando temos quatro mil pessoas que votaram por correio, mas viram os seus votos inválidos pela complexidade e pelas exigências burocráticas do voto por correspondência. Algo tem de mudar nas eleições de 2030», atirou.



Varandas assume o terceiro mandato, com duração até 2030, com Pedro Almeida Cabral enquanto presidente da MAG e João Teives a liderar o Conselho Fiscal e Disciplinar.