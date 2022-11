O presidente do Sporting, Frederico Varandas, defendeu este sábado que a formação de futebolistas não é «uma opção», mas sim «uma obrigação» em Portugal, não só, mas também, para andar em competições como a Liga dos Campeões.

«Para outros clubes, outras ligas, a formação pode ser um prazer, um gosto, uma opção. Nós somos muito bons a fazer isto, por uma questão de sobrevivência. Temos mesmo de ser bons. Quem não for bom a formar jogadores, não vai conseguir sobreviver. Quando eu digo sobreviver, é andar na Champions», referiu, em declarações à Liga, na Thinking Football Summit, que decorre este fim-de-semana, no Porto.

«Podemos ter a opção de não vender e formar jogadores, mas então vamos ter uma liga ao nível da liga escocesa, grega, do Chipre. A única coisa que ainda nos permite mudar a nossa história, é o facto de produzirmos e vendermos jogadores. O palmarés do Sporting, nos últimos quatro anos, é a prova de que este rumo que tomámos, na formação, na sustentabilidade, na transformação digital e no investimento no clube todo, é um caminho que leva à vitória. Os títulos que conquistámos desde 2018 são a prova de como este modelo é um modelo sustentável, sim, mas também vencedor», concluiu, falando ainda da formação como uma base para a sustentabilidade dos clubes.

«Da forma como o sistema do futebol está montado em Portugal, que vive de um modelo de associativismo, Benfica, Sporting e FC Porto, os ditos três grandes, não temos outra hipótese de competir com as cinco principais ligas europeias se não vendermos jogadores. Neste momento, não é uma opção: é uma obrigação. As equipas portuguesas têm tido muito sucesso na Champions e com muito mérito têm vindo a passar a fase de grupos, nos últimos anos. Isso só é possível com este engenho, que é o de formar jogadores e vender. Eu sei que isto é difícil para o adepto, mas, neste momento, como a realidade e a indústria do futebol estão montadas, no dia em que os três grandes deixarem por algum motivo de potenciar, formar e vender jogadores, não vamos ter qualquer hipótese de jogar na Champions», defendeu, fazendo ainda uma referência a Cristiano Ronaldo, que dá o nome à academia dos leões.

«Cristiano Ronaldo é um motivo de orgulho e por isso é o nome da própria Academia do Sporting», notou.