Frederico Varandas reagiu ao processo instaurado ao Sporting na sequência dos comentários insultuosos de Carlos Xavier a visar Mehdi Taremi.

À partida da comitiva para a Áustria, no aeroporto de Beja, o presidente leonino abordou a decisão do Conselho de Disciplina da FPF, que pode levar até à interdição do Estádio de Alvalade até um máximo de cinco jogos.

«O Carlos Xavier teve um comentário infeliz e o próprio teve o cuidado de se retratar publicamente. Apelidou o jogador [Taremi] de muçulmano e a verdade é que pediu desculpas publicamente, ao jogador, ao Sporting e à Sporting TV. O clube não se revê nesse tipo de comentários, mas de facto parece que há pessoas que podem fazer e dizer o que querem neste país», afirmou Varandas, acrescentando em seguida: «Durante anos, ouvi pessoas a tratarem as pessoas de Lisboa como mouros, num discurso divisionista, discriminatório e xenófobo... Parece que há uma parte do país que são os puros e outra que são os mouros. Não sei se o CD tem noção, acho que tem, mas mouro é sinónimo de sarraceno, de quem pratica o islão. Não acho piada. Acredito que os muçulmanos também não achem piada e lamento que não haja o mesmo tratamento.»

Recorde-se que o CD da FPF abriu um processo ao Sporting na sequência dos comentários do ex-jogador e comentador da televisão do clube, que se referiu ao avançado do FC Porto Taremi como «o muçulmano quando veio para Portugal nem sabia nadar e agora só sabe mergulhar».