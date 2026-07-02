À margem do sorteio do calendário das Ligas profissionais, Frederico Varandas comentou o caso Duarto Gomes e ainda falou sobre o futuro do capitão Morten Hjulmand.

Nesta quinta-feira, o Maisfutebol adiantou que o Atlético Madrid abriu negociações oficiais com o Sporting pelo passe do jogador. Segundo o presidente do clube, esse avanço foi recusado.

«Estão-me a falar de cenários hipotéticos. É jogador do Sporting, nós recebemos uma proposta do Atlético de Madrid e rejeitámos. Está longe do valor que nós... Não é segredo, nós estabelecemos um valor justo, adequado à idade, à posição e ao facto de ter três anos de Sporting. O jogador e os seus agentes sabem desse valor. Tudo o que seja abaixo desse valor, o jogador fica no Sporting.»

O Sporting, recorde-se, espera encaixar entre 40 e 50 milhões de euros com a venda de Hjulmand. O atleta chegou a Portugal em 2023, vindo dos italianos do Lecce, e tem contrato até 2028 e uma cláusula de rescisão de 80 milhões de euros.