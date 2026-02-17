Frederico Varandas, presidente do Sporting, visou André Villas-Boas nesta terça-feira na Academia Cristiano Ronaldo, em Alcochete. O dirigente respondeu a críticas do presidente do FC Porto escritas na newsletter Dragões Diário.

Villas-Boas falou numa «santa aliança» entre Sporting e Benfica, mas Varandas diz que isso é apenas mais um «chorrilho de asneiras» para «divergir do que realmente interessa».

«E o que aconteceu às toalhas do Rui Silva? Roubaram-nas duas vezes durante o jogo [Clássico]. A partir do golo do FC Porto, todos os apanha-bolas recolheram as bolas. Isso já não se vê na Europa periférica, só em África. O presidente do FC Porto pertence ao Comité de Competições de Clubes da UEFA. Vocês têm de perguntar-lhe se também sugere lá o roubo de bolas», atirou.

«Peões do Sporting na arbitragem? Insistem na mentira. Foram instituídos grupos de reflexão. A FPF convidou os 84 delegados. O Sporting inscreveu-se, mas o FC Porto também! Ensinaram-me desde pequenino que a melhor resposta ao ódio é o amor», disse ainda Frederico Varandas.