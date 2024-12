Durante a apresentação de Rui Borges como novo treinador do Sporting, Frederico Varandas revelou que o técnico de 43 anos entrou no radar dos leões pela campanha que realizou no Moreirense, na época passada.

O presidente dos verde e brancos destacou a carreira «a pulso» do novo treinador e lembrou que a equipa está na luta por todos os títulos.

«Página virada para o futuro. Rui Borges, um treinador que já tínhamos no radar há mais de um ano, que subiu a sua carreira toda a pulso, começando no modesto Mirandela, subindo por vários projetos, cada vez mais exigentes, sempre com a sua ideia de jogo, liderança. Foi crescendo, chegou ao Mafra, onde fez um excelente trabalho, passando pelo Moreirense, onde chamou a atenção a estrutura do Sporting e passou ainda por um clube de grande exigência, grande máxima associativa, que tem a pressão de um grande e continuou a fazer um excelente trabalho», afirmou.

«Reconhecemos em Rui Borges não só a sua ideia de jogo e competências técnico-táticas, mas um homem que lidera por exemplo, pelo seu simples discurso e que os seus homens o seguem para onde ele diz para ir. Ao Rui Borges, competência não desejo, mas desejo sorte, que assim precisa. Muito obrigado ao Rui e à sua equipa técnica. O Sporting está em todas as frentes e o Sporting de hoje, que voltou a ser o Sporting de há muitas décadas, luta e vai continuar a lutar por todos os títulos», concluiu.