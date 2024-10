O presidente do Sporting, Frederico Varandas, sublinhou a «relação de amizade» que há entre si, o treinador Ruben Amorim e o diretor desportivo Hugo Viana – que na próxima época vai rumar ao Manchester City – e disse que a questão de Amorim poder rumar ao clube inglês «não é um assunto».

«Hoje temos relação de amizade os três. É um facto que Amorim tem contrato até 2026 e Hugo Viana para o ano vai estar no City. Amizades, amizades, clubes à parte. O caminho segue. Não é um assunto. Vivo do que controlo e do presente», afirmou Varandas, em entrevista à RTP, transmitida na noite deste domingo, em resposta sobre se seria mais fácil Varandas convencer Amorim a ficar no Sporting ou Viana convencer o técnico a rumar a Manchester.

Falando do futuro, depois de dizer que tem de pensar no «futuro» e não no «presente», Varandas falou sobre a questão de um dia Ruben Amorim sair. «Quando é que vou perder Ruben Amorim, se é este ano, se é para o próximo, eu ouço esta pergunta há mais de quatro anos. O que para mim acho que devia orgulhar todos os sportinguistas e até a comunicação social, é questionar como é que um dos melhores treinadores do mundo está há cinco anos no Sporting, isso é que é fantástico», destacou.

Sobre Hugo Viana e a ida para o clube inglês em 2025, Varandas falou em algo que é «história» em Portugal.

«Viana e Amorim foram fundamentais. O Viana é o assunto do momento. Obviamente - e do ponto de vista pessoal - ele merece tudo. Não só do ponto de vista profissional, mas da parte humana. Ele vai, provavelmente, a par do Real, para um dos clubes mais poderosos do mundo. Nunca aconteceu em Portugal um dirigente sair para o topo. É mérito dele, mas também de como Sporting é visto lá fora. Ligámos muito à telenovela aqui, mas os clubes bem organizados percebem que o Sporting se reinventou, valoriza ativos, dá lucro e ganha títulos. É o patamar de excelência. É importante que Viana tenha sucesso no City. Queremos ser vistos dessa maneira lá fora», sublinhou Varandas, dizendo que sabia do «potencial» do ainda diretor desportivo dos leões.

«O Hugo Viana tinha trabalhado poucas semanas como diretor desportivo de um Belenenses. Era esta a sua experiência pessoal. Mas nós acreditámos no Hugo Viana e eu sabia o potencial que ele tinha. Da mesma forma que, quanto às pessoas que o vão substituir, eu tenho a certeza de que daqui a quatro/cinco anos estará um City da vida a querer contratá-los. Isso eu também não tenho qualquer dúvida», referiu.

O presidente dos verde e brancos abordou ainda a alteração na estrutura do Sporting, anunciada na altura da confirmação da saída de Hugo Viana.

«A estrutura é diferente, o resultado será o mesmo. Ficou muito claro que vamos ter um diretor geral e um diretor de scouting/diretor técnico. O diretor geral será sempre a pessoa mais o diretor operacional de toda a máquina. E depois o diretor de scouting/diretor técnico será a pessoa que continuará a fazer o que fazia e também aconselhará, será o braço-direito do treinador na elaboração do plantel juntamente com o presidente», apontou.

Varandas reconheceu ainda que há uma boa relação com os responsáveis do City Football Group, mas que «nunca foi tema» a hipótese de o grupo entrar na SAD do Sporting. «Temos uma ótima relação com a administração do City Group. Não só no plano desportivo, mas também entre as administrações e o CEO. Mas nunca foi tema entre City e Sporting. O Sporting já foi claro sobre o que pretende, mas não está identificado qualquer parceiro até ao momento», garantiu.