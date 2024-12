Frederico Varandas falou esta segunda-feira aos jornalistas, aquando da partida do Sporting para a Bélgica, para defrontar o Club Brugge na Liga dos Campeões. Aos microfones, o presidente dos leões confessou que irá falar do futuro do clube «quando entender que é o momento certo».

«Queria deixar duas notas. A primeira coisa é que, enquanto esta direção aqui estiver, sabem quando é que o Sporting será gerido de fora para dentro? Nunca. A segunda nota é que o presidente do Sporting não fala quando este ou aquele acha, mas quando entendemos que é o momento certo para falar. Muito mais importante do que a habitual comunicação corriqueira para inglês ver... é a comunicação interna entre estrutura, treinador e jogadores», começou por dizer aos jornalistas no Aeroporto Humberto Delgado.

«O presidente do Sporting irá falar para fora sim, mas quando entendermos que é o melhor momento para defender os interesses do Sporting», concluiu.

O Sporting visita o terreno do Club Brugge na terça-feira, às 20h, na sexta jornada da Liga dos Campeões.