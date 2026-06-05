Frederico Varandas reagiu às afirmações do candidato à presidência do Fenerbahçe, Hakan Safi, que garantiu, recorde-se, ter um acordo com Luis Suárez para o avançado assinar com o emblema turco.

O presidente do Sporting recorda que «nenhum jogador do Sporting é imune ao mercado», mas avisa que o avançado colombiano tem um preço estipulado.

«Posso dar uma garantia. Se porventura esse senhor ganhar as eleições, o preço do Suárez são 80 milhões de euros, nem menos um cêntimo. Nem precisa de falar connosco. É só fazer o pagamento. Suárez é um grande profissional. Fez 38 golos e para o ano vai fazer 40», começou por dizer em declarações à CMTV, salientando o profissionalismo do jogador.

Ainda sobre o tema, o dirigente máximo dos leões considera que o agente de Luis Suárez «caiu numa armadilha», sublinhando que o seu dever é «proteger o jogador».

«Um dos deveres de um agente é proteger o seu jogador e ter a inteligência de perceber que caiu numa armadilha, onde o objetivo não é a transferência para o Fenerbahçe mas criar um 'sururu' à volta de Suárez. Que não existe, pois o jogador é um grande profissional e para o ano vai estar de verde e branco», adicionou.

Frederico Varandas aproveitou ainda para relembrar o episódio com Morten Hjulmand, no final do mercado de janeiro, onde surgiu o rumor de que o capitão do Sporting tinha recebido uma proposta do Atlético de Madrid.

«Lembro-me bem, recentemente, no último dia do mercado de inverno, saiu uma notícia de uma alegada proposta do Atlético Madrid pelo capitão Morten Hjulmand no último dia. Proposta que nunca existiu, mas sabemos de onde saiu a notícia, por quem foi plantada e, por coincidência, uma semana antes do jogo FC Porto-Sporting. Coincidências…», concluiu.