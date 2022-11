Depois do anúncio feito por Ruben Amorim no programa 'ADN de Leão', o Sporting formalizou a renovação de contrato com o técnico até 2026, inclusive através de um comunicado enviado esta terça-feira à Comissão do Mercado de Valores Imobiliários (CMVM), sem dar conta de qualquer cláusula de rescisão.

O presidente dos leões, Frederico Varandas, destacou o processo da renovação e elogiou o treinador de 37 anos.

«Esta renovação demonstra muito como se trabalha hoje no Sporting: com discrição, eficácia e rumo. É, também, um fortíssimo sinal de como hoje o Sporting é um clube forte e estável, sendo a estabilidade a base de todo o sucesso. Um contrato desta duração obriga sempre que as pessoas que o assinam se revejam a cem por cento no projecto desportivo e que haja uma confiança extrema entre ambas as partes», começou por destacar aos órgãos de comunicação do clube.

«Enquanto presidente do Sporting, só posso estar muito feliz por termos contrato até 2026 com um dos melhores treinadores do mundo e porque vamos continuar a fazer crescer o Sporting», acrescentou.

Por sua vez, Ruben Amorim destacou o voto de confiança que recebeu por parte do clube, numa altura delicada, já que o Sporting foi eliminado da Taça de Portugal e da Liga dos Campeões, além de estar posicionado no quarto lugar do campeonato.

«Para qualquer treinador é muito importante receber a confiança de um clube quando ainda se tem contrato e principalmente no pior momento que vivemos enquanto treinadores do Sporting. No pior momento, o facto de a direcção demonstrar interesse em renovar comigo com maior duração é um sinal de grande confiança. Mesmo com os problemas que todas as famílias têm, conseguimos resolver e estamos prontos para mais um ciclo muito difícil de três anos», afirmou.

«Vamos fazer tudo para que o Sporting seja um clube muito melhor daqui a três anos. Agradeço a confiança, estou muito feliz e estou no sítio onde quero estar», reforçou

Ruben Amorim conduziu o Sporting ao título, em 2021, quebrando um jejum de 19 anos do clube. No palmarés, conta ainda com uma Supertaça e duas Taças da Liga pelo emblema verde e branco.