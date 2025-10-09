Frederico Varandas comenta as remodelações que têm acontecido no Estádio José Alvalade e assume que o clube ainda vai investir 150 milhões nas obras, a juntar aos 50 milhões já investidos, até ao momento. Além disso, o presidente dos leões aborda a transformação do Alvaláxia, com o objetivo de oferecer «uma experiência diferenciadora» aos adeptos:

Obras no Estádio José Alvalade

«O estádio ainda não está concluído. Começou com as cadeiras e já conseguimos concluir o encerramento do fosso. Durante o ano vamos ter os ecrãs gigantes e um sistema de luzes que não existe em Portugal. Depois arrancamos com a última fase, em que fica terminado o Alvaláxia, até 2028/29. É um espaço comercial que infelizmente, por dificuldades financeiras, foi vendido. Vai permitir ter o maior e mais moderno museu desportivo em Portugal, vamos ter zonas de bar, com interação para o Estádio. Vamos ter uma "Loja Verde" com a dimensão que precisamos.»

«Será uma obra diferenciadora, em que ir ao futebol se torna uma experiência completamente diferente. Investimos 50 milhões de euros e vamos investir mais 150 milhões até 2028/29, mas haverá um antes e depois do Sporting. Temos uma vantagem competitiva muito grande face ao Benfica, na localização do Estádio José Alvalade. Lisboa é uma cidade em explosão, uma cidade da moda e com ótima qualidade de vida. A localização do recinto é decisiva.»

Centralização dos Direitos Televisivos

«Analisamos o que se passa em Portugal, mas sobretudo na Europa. Neste momento, os direitos televisivos das ligas domésticas estão a sofrer e não vai ser um processo nada fácil. A conjuntura europeia assim o diz. Os direitos televisivos estão a valorizar muito, mas os das grandes competições. O Sporting tem de encarar o processo com grande responsabilidade e apoiar de forma construtiva a Liga.»