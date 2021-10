Frederico Varandas, presidente do Sporting, em declarações à Sporting TV após a Assembleia Geral do clube, na qual foram chumbadas triplamente as contas do clube:

«Acima de tudo penso que é a noite ideal para os sócios fazerem uma séria reflexão do que querem do clube, e que participação querem ter. A verdade é que, sistematicamente, temos um grupo de 400 pessoas que se apresenta nas assembleias, que tem a sua intenção de voto, quer o Sporting seja campeão ou venha a ganhar a Liga dos Campeões, e estão no seu direito. É um grupo que corresponde a um por cento dos votantes, e eu pergunto é aos restantes 99 por cento se querem que uma minoria, que tem o argumento do insulto e da ameaça, continue a bloquear a gestão do clube, Temos os estatutos, vamos cumprir, mas está na altura da massa associativa pensar no que quer para o clube.»