Varandas diz que Rui Borges «está» seguro: «São notícias ótimas para o Sporting»
Presidente do Sporting recorda que no espaço de poucas semanas já foi noticiado o interesse em três ativos leoninos
Frederico Varandas em declarações no Aeroporto Humberto Delgado, durante a partida do Sporting para Turim, para defrontar a Juventus. O presidente do Sporting respondeu apenas a uma questão sobre o rumor de que o Wolverhampton tem Rui Borges numa shortlist de treinadores para substituir Vítor Pereira.
«Ultimamente temos tido notícias que são ótimas do valor do Sporting. Há uma semanas foi o Bernardo Palmeiro numa shortlist da Juventus, agora o Rui Borges está numa shortlist do Wolverhampton, hoje também se fala do treinador da equipa B [ndr: para Casa Pia]. O Sporting hoje é uma referência para no futebol nacional e para a Europa. Foi nisso que o Sporting se tornou. Se Rui Borges está seguro? Está.»
