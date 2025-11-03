Frederico Varandas em declarações no Aeroporto Humberto Delgado, durante a partida do Sporting para Turim, para defrontar a Juventus. O presidente do Sporting respondeu apenas a uma questão sobre o rumor de que o Wolverhampton tem Rui Borges numa shortlist de treinadores para substituir Vítor Pereira.

«Ultimamente temos tido notícias que são ótimas do valor do Sporting. Há uma semanas foi o Bernardo Palmeiro numa shortlist da Juventus, agora o Rui Borges está numa shortlist do Wolverhampton, hoje também se fala do treinador da equipa B [ndr: para Casa Pia]. O Sporting hoje é uma referência para no futebol nacional e para a Europa. Foi nisso que o Sporting se tornou. Se Rui Borges está seguro? Está.»