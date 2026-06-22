Iván Fresneda esteve neste domingo no Miami Stadium, onde assistiu ao Uruguai-Cabo Verde. O jogador espanhol do Sporting preparava-se para entrar no estádio quando foi reconhecido pela equipa de reportagem da CNN Portugal.

«Estamos cá para ver o jogo do Uruguai. Foi o Maxi que arranjou os bilhetes. Para mim, para os meus amigos e para a minha família», disse em conversa com o jornalista João Pedro Óca.

A pré-época do Sporting só arranca a 1 de julho, mas as férias de Fresneda acabam mais cedo. Na quinta-feira regressa a Portugal e começa a trabalhar mais cedo na academia de Alcochete.

«A nível individual, fiquei pela última época. Tive mais minutos e consegui estar um nível acima do que aconteceu na minha primeira época. Fiquei feliz, mas não acabou e temos de pensar na próxima época e de fazer o melhor», disse o jogador de 21 anos, que reconheceu o fim de época difícil dos leões.

Se nada se alterar, em 2026/27 Fresneda vai ter dois companheiros de equipa uruguaios no Sporting: Maxi Araújo e Rodrigo Zalazar, também ao serviço da seleção sul-americana neste Mundial. «Quero jogar com os dois, claro que sim! O Zalazar é um grandíssimo jogador, toda a gente viu isso em Portugal.»