CNN Portugal encontra jogador do Sporting em Miami
Fresneda esteve no Miami Stadium, onde assistiu ao Uruguai-Cabo Verde. Jogador espanhol falou de Maxi Araújo, Rodrigo Zalazar e de como sente que cresceu na última época. E revelou que vai regressar mais cedo a Portugal para se preparar para o exigente arranque de pré-época
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Fresneda em exclusivo à CNN Portugal: «O Maxi arranjou-nos os bilhetes»
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«A nível individual, fiquei feliz pela última época. Consegui melhorar»
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Fresneda: «Zalazar é um grandíssimo jogador, toda a gente viu em Portugal»
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Fresneda à CNN Portugal: «Tivemos um final de época complicado»