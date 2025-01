Cesc Fàbregas, treinador do Como, revelou que a contratação de Iván Fresneda foi travada. O Sporting abortou a saída do lateral-direito espanhol, depois de a Juventus entrar em cena para levar Alberto Costa para Turim.

«Estão a ser mencionados demasiados nomes. Há alguém que vai entrar, mas agora só estou a pensar no jogo, não posso dizer mais nada. Fresneda? Foi um jogador que esteve muito próximo, mas uma operação da Juventus que envolveu também o Sporting complicou as coisas», disse o técnico espanhol, na antevisão ao jogo com o Milan.

Fresneda estava a caminho do Como e o Sporting tinha praticamente acertada a contratação de Alberto ao Vitória de Guimarães, até porque o jogador queria trabalhar novamente com Rui Borges. Contudo, o jovem lateral ficou agradado com o projeto e os números apresentados pela «vecchia signora», tal como o Maisfutebol já tinha adiantado.