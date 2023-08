O Sporting fechou a contratação de Fresneda junto do Valladolid.

A SAD leonina conseguiu chegar a acordo com o clube espanhol por uma verba de nove milhões de euros, mais dois milhões por objetivos. O Valladolid fica ainda com direito a dez por cento de uma futura venda.

Nesta altura, de resto, só falta o jogador viajar para Portugal, realizar os habituais exames médicos e passar por todos os trâmites necessários para assinar contrato por cinco temporadas: o lateral vai comprometer-se até 30 de junho de 2028.

Fica assim resolvida uma das grandes lacunas que Ruben Amorim tinha identificado no plantel: um lateral direito para concorrer com Ricardo Esgaio pela titularidade. A SAD leonina, recorde-se, estava há muito tempo à procura de um jogador para cumprir esse papel, José Angel Carmona chegou a viajar para Lisboa, mas so agora fica encontrado o atleta pretendido.

Fresneda, que chegou a ser disputado por gigantes europeus como o Barcelona e o Chelsea, tem todas as características que Ruben Amorim gosta e chega a Portugal nos próximos dias para se tornar oficialmente reforço.