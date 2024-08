O Sporting apresentou, esta terça-feira, a terceira camisola para a temporada 2024/25!

Mas tal como aconteceu com a principal, os leões voltam a sofrer do mesmo problema: um adversário com um equipamento praticamente idêntico.

Desta vez, depois dos ucranianos do Vorskla Poltava, são os alemães do Friburgo que têm uma camisola principal bastante parecida à terciária do Sporting, mas de outra cor.

Com as mesmas riscas no dorso, a Nike, patrocinadora de ambos, apenas colocou a verde o novo equipamento dos leões. Na parte de trás, tal como o Friburgo, a camisola do Sporting só tem riscas na parte inferior.

