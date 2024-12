A Fundação Sporting organizou esta segunda-feira uma ação dedicada à população idosa.

Durante a manhã, várias dezenas de participantes começaram o dia com uma aula de ginástica sénior com a orientação de professores do Sporting, no pavilhão Multidesportivo dos leões.

Já no final da aula, Morita, jogador da equipa principal do Sporting marcou presença e tirou muitas fotografias com os presentes.

«Queremos transformar vidas através do desporto, que não tem limite de idade. No final do almoço, tivemos a surpresa da presença do Hidemasa Morita, que deu muito que falar», referiu aos meios de comunicação dos leões, Inês Sêco, coordenadora-executiva da Fundação Sporting.

Morita conta já com 21 jogos pelos leões esta temporada, nos quais marcou dois golos e fez outras tantas assistências.