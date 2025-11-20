As suecas do Hammarby voltaram a vencer o Ajax, desta feita em casa (3-1, agregado de 6-2), e agendaram duelo com o Sporting nos “quartos” da Taça Europa. As leoas eliminaram o Glasgow City na noite de quarta-feira.

Ainda que a média Smiths tenha adiantado o Ajax ao quinto minuto, a resposta nórdica surgiu na segunda parte, aos 60, 68 e 84 minutos, pela média Miyagawa, pela avançada Holmberg e pela média Hasund, respetivamente.

Ora, as suecas já terminaram o campeonato, prova na qual terminaram no segundo lugar, a quatro pontos do Häcken. Por isso, regressam à ação apenas a 10, 11 ou 12 de fevereiro, aquando da primeira mão, na Suécia, contra o Sporting. A visita a Lisboa vai acontecer a 17, 18 ou 19 de fevereiro.

Assim, Sporting ou Hammbarby vai medir forças com Áustria Viena ou Sparta Praga nas meias-finais, a disputar entre 23 de março e 2 de abril. Na outra metade da prova, a meia-final vai contar com os vencedores do Nordsjaelland-E. Frankfurt e do Häcken-Breidablik.