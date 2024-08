Miri O'Donnell é jogadora do Sporting até 2027, anunciou esta quarta-feira o clube leonino. Aos 18 anos, a internacional sub-17 e sub-19 pelos EUA deixa o MVLA Soccer Club, da Califórnia.

«A extremo de 18 anos, que tem nacionalidade japonesa e norte-americana, chega proveniente do MVLA Soccer Club, emblema do Estado da Califórnia, para reforçar a equipa principal de futebol do Sporting Clube de Portugal, tendo assinado contrato até 2027», pode ler-se no comunicado oficial.

Em declarações aos canais oficiais do Sporting, a jovem jogadora confessou que se sente «abençoada» com esta nova etapa.

«Estou muito entusiasmada por estar aqui. Entrar no balneário e ver jogadoras que costumava ver na televisão deixou-me fascinada. É tudo fantástico, os treinadores são incríveis e as jogadoras foram muito acolhedoras e amáveis. Sinto-me abençoada», destacou.