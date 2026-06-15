O Sporting recorreu às redes sociais para se despedir de Catarina Potra, Brittany Raphino, Beatriz Fonseca, Rita Almeida e Anna Wellmann. As leoas terminaram o campeonato no segundo lugar e sem qualquer título conquistado em 2025/26.

Duas das saídas passam pela baliza. Catarina Potra, de 20 anos, fez formação no Sporting e estreou-se na equipa principal em 2021/22, sendo suplente de Anna Wellmann. A experiência alemã, de 31 anos, foi contratada ao Bayern Munique há quase um ano, acumulando 16 jogos.

No miolo, Rita Almeida, de 19 anos e também formada no Sporting, nunca encontrou espaço para se afirmar na equipa principal. Por isso, foi emprestada a Villarreal, Grasshoppers e Damaiense nas últimas duas épocas.

Em fim de contrato estava também Beatriz Fonseca, ala internacional portuguesa que se evidenciou por Estoril e Sp, Braga, sendo contratada pelo Sporting há dois anos. Desde então, acumulou 58 jogos, 25 assistências e três golos.

Por último, Brittany Raphino, avançada norte-americana de 25 anos, estava no Sporting desde 2023. Esta época conseguiu seis golos e duas assistências em 18 jogos.