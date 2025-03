Micael Sequeira, treinador da equipa feminina do Sporting, anteviu o confronto com o Benfica, o terceiro esta temporada, desvalorizando os resultados obtidos nos confrontos anteriores.

De recordar que esta temporada, leoas e águias já se defrontaram por duas vezes, totalizando um empate (1-1) na Liga e uma vitória encarnada (2-1) na final da Taça da Liga.

«Acredito que não pese tanto o aspeto mental ou competitivo. De certa maneira, tivemos apenas muita falta de sorte – ou seja, nos momentos decisivos, caiu para o lado do Benfica e não para o nosso», começou por dizer o técnico verde e branco, na antevisão ao jogo a contar para os «quartos» da Taça de Portugal.

«Naturalmente, depois de dois resultados menos positivos, o grupo quer voltar às vitórias, para irmos ao encontro daquilo que temos vindo a ser durante grande parte da época. Encontrei a equipa bem, treinámos bem e estamos motivados», garantiu o técnico que assumiu que a equipa do «Sporting esteve por cima do jogo» e «teve as oportunidades mais flagrantes», no primeiro confronto da época.

Já sobre o segundo embate, na final da Taça da Liga o técnico considerou que faltou eficácia.

«Nesse dia, tivemos muita falta de eficácia. Já a final da Taça da Liga foi decidida por bolas paradas, nomeadamente aquele lance infeliz da nossa parte a três minutos do fim que dá o penálti ao Benfica.»

Com o título de finalista vencido na Taça da Liga e em segundo lugar no campeonato com menos oito pontos que as rivais encarnadas, Micael Sequeira rejeita a ideia de que a Taça de Portugal seja a «salvação da época» das leoas.

«Neste momento, o cenário é este: um jogo de Taça de Portugal e um troféu que queremos conquistar. Portanto, só nos resta encarar o jogo dessa forma, ir à procura da vitória, nunca como salvação da época, mas sim com o objetivo de conseguir passar a eliminatória», vincou o treinador vencer diante das campeãs em titulo.

Benfica e Sporting decidem a passagem às meias-finais da Taça de Portugal, este sábado no Estádio da Luz, com o apito inicial marcado para as 18h.