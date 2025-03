O Sporting adiou a festa do pentacampeonato do Benfica, ao vencer na receção ao Valadares Gaia, por 2-1. Na manhã deste domingo, na 19.ª jornada, as visitantes até se adiantaram aos 41 minutos, quando Neuza Besugo converteu uma grande penalidade.

Em todo o caso, as leoas aplicaram a reviravolta em dois minutos – aos 51 e 53m – por Joana Martins e Telma Encarnação.

Assim, o Sporting retoma a via dos triunfos e totaliza 45 pontos na vice-liderança. Por sua vez, o Valadares Gaia vê o sonho europeu escapar, continuando no 4.º lugar com 35 pontos.

Na próxima ronda, a 12 de abril, o Sporting visita o Albergaria (11.º), às 15h. Em simultâneo vai decorrer o Valadares Gaia-Benfica.