Há 2h e 17min
Liga feminina: Sporting vence Marítimo e mantém pressão sobre Benfica
Em Alcochete, Bonsegundo desfez o nulo na segunda parte
Um golo solitário de Florencia Bonsegundo foi suficiente para o Sporting triunfar na receção ao Marítimo (1-0), na 13.ª jornada da Liga. Na tarde deste domingo, a avançada argentina desfez o nulo ao minuto 63, assistida por Jeneva Gray.
Assim, as leoas continuam na vice-liderança, com 28 pontos, a cinco do Benfica. Segue-se a visita ao Torreense (3.º), no domingo (15h). Por sua vez, o Marítimo (8.º) guarda um ponto sobre a zona de despromoção e – ao cabo de três derrotas consecutivas – aponta à receção ao Benfica (1.º), também no domingo (11h).
