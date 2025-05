O Sporting alcançou a terceira vitória consecutiva na manhã deste domingo, na receção ao Sp. Braga (2-0). Em Alcochete, na 21.ª jornada, e sob olhar de Rui Borges, a média Beatriz Fonseca inaugurou o marcador, aos 27 minutos, assistida por Ana Capeta.

Na etapa complementar, outra média, Madison Haugen ampliou, aos 73 minutos. Desta feita, a assistência foi protagonizada pela capitã Ana Borges.

Desta forma, o Sp. Braga encaixou a quarta derrota consecutiva – entre Liga e Taça de Portugal – e permanece no 3.º lugar, com 42 pontos. Na última jornada, as “Guerreiras” recebem as pentacampeãs, o Benfica, na tarde de domingo (15h).

À mesma hora, o Sporting – que selou a vice-liderança – visita o Marítimo (7.º).