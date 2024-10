Micael Sequeira, novo treinador do Sporting feminino, garantiu que ser campeão é um «objetivo inerente» das leoas.

«Isso é um objetivo inerente a esta estrutura, faz parte do ADN do Sporting e nós temos de ir atrás dele. Não há negociação nesse sentido», referiu em conferência de imprensa o técnico que sucedeu a Mariana Cabral.

Entre questões, o treinador de 51 anos afirmou que encontrou um «grupo muito motivado» e com «vontade de aprender».

Na antevisão ao jogo com o Damaiense, no domingo, referente à sexta jornada da Liga, Micael confessa que foi «muito bem recebido», mesmo tendo pouca experiência no futebol feminino.

«Para mim, só existe futebol e é exatamente igual nas mulheres e nos homens, não devemos ter esse preconceito. Gerir o grupo é exatamente o mesmo e a experiência tem sido muito positiva. Agora, concordo que, a este nível, é a primeira vez, mas estou convencido de que vai correr muito bem», partilhou.

Relativamente à saída da antecessora, depois das derrotas frente ao Real Madrid, na Liga dos Campeões, e com o Benfica, na Liga, o treinador luso explicou que este processo «nunca é confortável para quem entra, nem para quem sai». No seguimento disse que não sabe o porquê de Mariana Cabral ter sido demitida.

«Não tive esse cuidado de verificar quais foram as razões. (Quis) Chegar aqui de cabeça limpa, ver, analisar e depois tirar a minha própria conclusão. Atendendo a que conheço muito bem as pessoas da estrutura, toda a gente que está à volta, era impossível recusar esse convite»

«O Sporting é um clube que está habituado a ganhar, tem pergaminhos e nós queremos dar continuidade a isso. Não vamos estar aqui a criar nada de novo, vamos dar continuidade ao que foi bem feito no passado pelas pessoas que já estavam aqui e continuam a estar», concluiu.