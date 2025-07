O Sporting anunciou esta segunda-feira que chegou a acordo com a jogadora Brenda Pérez para a renovação do contrato até 2027.

«O Sporting foi quem me fez voltar a ser eu própria em campo e divertir-me. O meu objectivo para este ano é voltar a divertir-me, a desfrutar e a ter energia renovada para poder conquistar muitos títulos com o Sporting, que merece», disse a jogadora de 32 anos aos meios do clube leonino.

Brenda Pérez chegou ao Sporting na temporada 2020/21, na altura proveniente do Espanhol de Barcelona. Na última época, a centro-campista espanhola realizou 36 jogos aos serviço da equipa feminina do Sporting, tendo marcado por duas ocasiões e assistiu por uma vez.