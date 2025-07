Numa fase em que o Sporting revoluciona a equipa feminina, Fátima Pinto encerrou o segundo ciclo pelas leoas há um mês e esta sexta-feira foi anunciada nas francesas do Estrasburgo. A média e internacional portuguesa conseguiu um golo em 24 jogos na última época, tal como em 2023/24.

A madeirense, natural do Funchal, chegou ao Sporting pela primeira vez em 2016, depois de representar GD Apel, Atl. Ouriense e as espanholas do Santa Teresa. Seguiram-se seis épocas, até à mudança para o Alavés.

O regresso a Alvalade aconteceu há dois anos, num ciclo com 45 jogos, dois golos e uma assistência.

Neste verão, o Sporting viu saírem Ana Borges e Diana Silva (Benfica), Fátima Pinto (Estrasburgo), Alícia Correia (Sp. Braga), Maria Ferreira (FC Porto), Andrea Norheim (Leipzig), Vera Cid (Torreense) e Sheppard (Durham).

Em sentido contrário, as leoas contrataram Samara Lino (Torreense), Julia Wozniak (Czami Sosnowiec), Carla Armengol (Betis), Flor Bonsegundo (Madrid), Tânia Rodrigues (Racing Power), Anna Wellmann (Bayern Munique) e Daniela Arques (Levante).