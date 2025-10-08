O Sporting oficializou, esta quarta-feira, a renovação de Maísa Correia com o clube até junho de 2028.

Através das redes sociais, os leões confirmaram a permanência da jovem avançada de 18 anos, que está na oitava temporada ao serviço do Sporting, tendo chegado ao clube com apenas 11 anos. Até ao momento, esta época, soma uma assistência em cinco jogos pela equipa principal.

«Estou há muitos anos no Sporting e este passo significa que o clube continua a apostar em mim. Quero ajudar no coletivo e continuar a evoluir em termos individuais. Ter mais espaço na equipa, conseguir ajudar ao máximo e chegar à Seleção A», afirmou.