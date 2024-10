O Sporting chegou a acordo com Micael Sequeira para assumir o comando técnico da equipa principal feminina de futebol. O treinador de 51 anos, ex-adjunto de Ruben Amorim no Sp. Braga, assina contrato válido por dois anos.

Em comunicado, o Sporting destaca a experiência internacional do técnico: «Para além de muitos anos ao serviço do futebol de formação do Sp. Braga - onde também fez parte da equipa técnica dos seniores -, trabalhou em emblemas como o CD Aves, o FC Famalicão ou o CD Trofense. Depois de experiências na Arábia Saudita (Al Nassr FC) e no Uzbequistão (PFC Lokomotiv Tashkent), orientou ainda o Vitória FC em 2022/2023», dizem.

O treinador-adjunto será Hugo Xavier, que foi apresentado ao lado de Sequeira, por Frederico Varandas. Teceu declarações ao site oficial do clube:

«É um orgulho enorme estar aqui presente. Foi um convite que me honra bastante sustentado numa estrutura fantástica. Agradeço ao presidente [Frederico Varandas] e ao resto da estrutura pela confiança. O que me fez aceitar foi a confiança que tenho em toda a estrutura, nas jogadoras e na equipa técnica para contribuirmos para uma excelente época. Com títulos, de preferência», começou por dizer aos meios de comunicação.

O treinador vai procurar «contribuir para um crescimento muito grande da equipa»: «O que me fez vir para o futebol feminino foi o desafio, uma nova experiência num futebol que está a crescer muito. Espero contribuir para o seu desenvolvimento e conseguir potenciar as jogadoras para atingir os resultados que desejamos e que fazem parte do ADN do Sporting: ganhar», afirmou.

Mariana Cabral encerrou a ligação à equipa principal após oito anos de serviço ao clube.