Flor Bonsegundo é jogadora da equipa feminina de futebol do Sporting, informou o clube esta segunda-feira.

«A equipa feminina de futebol do Sporting Clube de Portugal vai contar com mais uma cara nova em 2025/2026: Flor Bonsegundo, de 32 anos, é a mais recente reforço para as opções de Micael Sequeira», pode ler-se no comunicado oficial.

A médio argentina chega proveniente do Madrid CFF, clube que representou nas últimas quatro temporadas. Ao longo da carreira vestiu também a camisola do Huracán, UAI Urquiza, Huelva e Valencia. Pela seleção da Argentina fez um total de 44 jogos e apontou 15 golos.