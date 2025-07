O Sporting oficializou, este sábado, a contratação de Tânia Rodrigues para a equipa principal de futebol feminino.

Através das redes sociais e em comunicado, os leões anunciaram o regresso da lateral de 26 anos, que representou o clube na temporada de 2016/17. Na altura conquistou uma Liga e uma Taça de Portugal pelas leoas, antes de rumar ao Estoril.

Tânia Rodrigues termina assim a ligação de apenas uma época com o Racing Power, em que fez dois golos e quatro assistências em 25 jogos pela equipa principal. «Estive cá no primeiro ano [do regresso da secção feminina] e a evolução, desde então, tem sido muito elevada. É uma equipa que ambiciona títulos e procuro isso. O meu primeiro foi aqui e espero conseguir mais», afirmou.

Assista aqui ao vídeo de apresentação: