O Sporting anunciou esta terça-feira o regresso de Fátima Pinto à equipa feminina de futebol, um ano depois da média de 27 anos ter deixado o clube para assinar pelos espanhóis do Alavés.

A internacional portuguesa volta, assim, a vestir de verde e branco, em ano de Campeonato do Mundo, depois de já ter representado o clube de Alvalade ao longo de seis temporadas, entre 2016 e 2022.

«O Sporting é um clube pelo qual tenho um grande amor, poder voltar a esta casa traz sempre aquele sentimento de grande saudade», destacou a jogadora às plataformas do clube.

Ao serviço do Sporting, Fátima Pinto conquistou dois campeonatos nacionais, três Taças de Portugal e duas Supertaças. «Ganhámos muitas coisas, mas o primeiro campeonato foi muito especial. As Taças no Jamor são sempre momentos que nos marcam muito e as Supertaças também, mas diria que o primeiro campeonato e as Taças no Jamor são momentos que guardo para sempre», disse a jogadora madeirense.

Fátima Pinto, com 79 internacionalizações, junta-se agora a Ana Borges, Diana Silva e Ana Capeta no lote de leoas que vão estar presentes no Mundial deste Verão. «Estou muito feliz por podermos fazer parte do grupo de jogadoras que vai ao Mundial. Estou tranquila, preparei-me bem e estamos unidas e a trabalhar para este objetivo», destacou ainda Fátima Pinto.