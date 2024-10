O Sporting anunciou, esta sexta-feira, a rescisão com a treinadora Mariana Cabral, que chegou ao cargo em 2021, depois de orientar a equipa B e escalões de formação das leoas. Desde então, conquistou a Taça de Portugal e a Supertaça (2).

Mariana Cabral, de 37 anos, deixa o Sporting no terceiro lugar da Liga, com seis pontos, menos seis face a Sp. Braga e Benfica. Esta semana, as leoas foram derrotadas na receção ao Benfica (0-2).

Antes, o Sporting foi eliminado na qualificação para a Liga dos Campeões, ante o Real Madrid.

Enquanto aguarda por adversárias na Taça da Liga e na Taça de Portugal, as leoas contam já com a conquista da Supertaça.

Leia o comunicado, na íntegra.

«O Sporting e Mariana Cabral chegaram a acordo para a revogação do contrato que ligava a treinadora ao Clube. O Sporting agradece o trabalho desenvolvido por Mariana Cabral ao serviço do emblema Leonino.»

«João Mateus, treinador-adjunto, irá assumir o comando da equipa no jogo deste fim-de-semana diante do Torreense. A constituição da nova equipa técnica será apresentada oportunamente.»

