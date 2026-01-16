O Sporting viajou até ao Algarve para golear o Damaiense na quarta jornada da fase de grupos da Taça da Liga (6-1). Na tarde desta sexta-feira, as leoas inauguraram o marcador aos 20 minutos, graças ao penálti convertido pela avançada Brittany Raphino. Seguiu-se o autogolo da avançada Doly Wabeua (32m) e o golo da média Andreia Bravo (44m).

Na segunda parte, a lateral Lícia Cruz reduziu aos 62 minutos, mas as avançadas Ana Capeta (82m), Bonsegundo (90m) e Armengol (90+1m) confirmaram a goleada.

Assim, o Sporting ocupa o segundo lugar do Grupo B, com cinco pontos, igualado com o Torreense (3.º). O Rio Ave – já apurado para as meias-finais – está no topo com oito pontos e um jogo a mais. Na última ronda, a 31 de janeiro, o Sporting recebe o Racing Power (4.º).

Na sétima edição da Taça da Liga, o Sporting procura a primeira conquista, depois de uma do Sp. Braga e cinco do Benfica.

