Taça da Liga feminina: Sporting goleia Damaiense e aponta às «meias»
Leoas sobem ao segundo lugar do Grupo B e espreitam liderança do Rio Ave
Leoas sobem ao segundo lugar do Grupo B e espreitam liderança do Rio Ave
O Sporting viajou até ao Algarve para golear o Damaiense na quarta jornada da fase de grupos da Taça da Liga (6-1). Na tarde desta sexta-feira, as leoas inauguraram o marcador aos 20 minutos, graças ao penálti convertido pela avançada Brittany Raphino. Seguiu-se o autogolo da avançada Doly Wabeua (32m) e o golo da média Andreia Bravo (44m).
Na segunda parte, a lateral Lícia Cruz reduziu aos 62 minutos, mas as avançadas Ana Capeta (82m), Bonsegundo (90m) e Armengol (90+1m) confirmaram a goleada.
Assim, o Sporting ocupa o segundo lugar do Grupo B, com cinco pontos, igualado com o Torreense (3.º). O Rio Ave – já apurado para as meias-finais – está no topo com oito pontos e um jogo a mais. Na última ronda, a 31 de janeiro, o Sporting recebe o Racing Power (4.º).
Na sétima edição da Taça da Liga, o Sporting procura a primeira conquista, depois de uma do Sp. Braga e cinco do Benfica.
⏹️ Que 𝙜𝙧𝙖𝙣𝙙𝙚 𝙫𝙞𝙩𝙤́𝙧𝙞𝙖 na 4.ª jornada da Taça da Liga! 🤩 Bravo, Leoas 🤝— Sporting CP Futebol Feminino (@FutFemSCP) January 16, 2026
⚽ Brittany Raphino, Auto-golo, Andreia Bravo, Ana Capeta, Flor Bonsegundo e Carla Armengol.
🔴️ 1-6 ⚫️ // #SFDSCP pic.twitter.com/RHPg9noCoW