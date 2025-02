Em encontro dos oitavos de final, o Sporting controlou e venceu o Marítimo por 3-0, na manhã deste sábado.

Logo no primeiro minuto, Cláudia Neto inaugurou o marcador. Na etapa complementar, Maiara Niehues duplicou a vantagem de penálti, aos 50 minutos. Ao cair do pano, aos 87m, Ana Capeta selou a qualificação.

Na procura de alcançar a quarta conquista da Taça de Portugal, o Sporting almeja repetir os feitos conseguidos em 2017, 2018 e 2022.

Os “oitavos” prosseguem na tarde deste sábado, com destaque para a receção do Benfica ao Racing Power (17h). As águias são as detentoras da “Prova Rainha”.