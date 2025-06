Zeno Debast confessou que é complicado enfrentar Viktor Gyökeres nos treinos do Sporting porque «ele é um monstro». Numa entrevista ao jornal belga HLN, o defesa dos "leões" falou ainda sobre a saída de Ruben Amorim e do nível do campeonato português.

O defesa central do Sporting revelou que Gyökeres «nunca tem o suficiente», tendo defendido ser benéfico enfrentá-lo com regularidade porque «melhora-se treinando contra jogadores assim».

Quando questionado sobre a saída de Ruben Amorim, em novembro do ano passado rumo ao Manchester United, o belga revelou ter ficado «em choque» quando recebeu a notícia e confessou que mantém contacto com o técnico: «Ele mandou-me uma mensagem depois do título».

A adaptação à posição 6 no sistema de jogo leonino foi igualmente tema de conversa. Para fazer face a uma onda de lesões na equipa, Rui Borges colocou-o a jogar no meio-campo. «Conversei com ele. Ele também me vê como centrocampista e quis tentar. Essa escolha deu certo e eu fiquei», explicou.

Na opinião do belga, as equipas do campeonato português jogam «com paixão e, muitas vezes, com muita agressividade», sendo que a diferença entre as equipas do topo da tabela e as restantes é grande. Ainda assim, Debast considera a I Liga «perfeita» para a sua evolução.