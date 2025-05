Morten Hjulmand, capitão do Sporting, na flash interview da Sport TV que se seguiu à vitória na final da Taça de Portugal:

(dobradinha) «Estou muito contente com o grupo outra vez. Estávamos quase a perder, mas no último minuto… Só uma grande equipa o faz assim. Não estava satisfeito com o primeiro tempo, mas melhorámos no segundo, sobretudo nos últimos 30 minutos».

(união da equipa) «Esta união que vejo todos os dias, no balneário e no campo, deixa-me orgulhoso. Gosto muito de estar na nossa academia, com a nossa equipa».

(futuro) «Agora festejamos, depois vamos ver».