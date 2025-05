Ainda na ressaca da festa no Marquês de Pombal, a comitiva leonina dirigiu-se (com algum atraso) até à Câmara Municipal de Lisboa, para a habitual cerimónia com Carlos Moedas, em que Paulinho se destacou como o «rei» da festa.

Desde o momento em que os autocarros pararam e os jogadores tiveram o primeiro contacto com os adeptos, o mítico roupeiro do Sporting teve tempo para erguer o troféu, saltar e festejar com milhares de sportinguistas. Seguiu-se a habitual fotografia na escadaria dos Paços do Concelho e já na varanda, Rui Borges, Gyökeres e outros jogadores aproveitaram para recordar o momento, com uma multidão como pano de fundo.

RECORDE AQUI TODA A CERIMÓNIA NOS PAÇOS DO CONCELHO.

Os leões juntaram-se depois num palco junto ao edifício, onde Carlos Moedas e Frederico Varandas discursaram, e houve ainda tempo para o habitual «Mundo Sabe Que», interpretado por Kátia Guerreiro, num momento de união entre todos os presentes. Por fim, os jogadores distribuíram alguns autógrafos e fotografias pelos adeptos, antes de regressarem aos autocarros, que os levaram de novo até à casa de partida, o Estádio José Alvalade.