Bruno de Carvalho encontra-se fechado dentro da casa do Secret Story - Desafio Final e aproveitou para recordar alguns episódios, no mínimo caricatos, do primeiro ano de presidência no Sporting.

O antigo dirigente falou sobre um momento com Boulahrouz, na altura (2012/13) central da formação leonina. Em causa está uma alegada lesão simulada pelo jogador, durante um amigável frente ao Náutico, que lhe valeu uma passagem pela equipa B, antes de rumar ao Brondby (Noruega).

«Fomos para o Brasil (após o fim da época) e os jogadores ficaram chateados comigo porque queriam férias. Na altura não íamos às competições europeias na época seguinte e ofereceram-nos dinheiro para inaugurar-mos um estádio. O Boulahrouz foi titular e nos primeiros minutos pediu para ser substituído. Eu perguntei-lhe se estava lesionado e ele disse que sentiu que ia estar lesionado. Acabei por enviá-lo para a equipa B, em alguns jogos ficou apenas na bancada a ver os outros jogarem.», referiu.

Pelo meio, Bruno de Carvalho recordou um episódio em que decidiu expulsar alguns jogadores do autocarro, em plena autoestrada, por estarem a cantar depois da equipa ter empatado um jogo. Além disso, o ex-presidente dos leões falou também sobre uma cena de «pancadaria» entre dois jogadores no balneário e destacou a atitude do treinador, na altura, ao dizer que estava «tudo bem».

Por fim, destacou o momento em que despediu um jogador da equipa principal, após este lhe ter pedido um prémio pela vitória. Bruno de Carvalho explicou que o mandou aos Recursos Humanos e o atleta foi despedido no dia seguinte.

«Ganhámos o primeiro jogo e houve um jogador que me disse que mereciam um aumento. Na altura devíamos ter subido de 13.º para 12.º ou algo assim. Eu virei-me para ele e disse-lhe para passar pelos Recursos Humanos porque estava despedido. Ele passou nos Recursos Humanos e no dia seguinte acabou por ser despedido», afirmou.