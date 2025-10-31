Rui Borges, treinador do Sporting, faz o rescaldo à vitória frente ao Alverca (2-0), para a Liga, na flash interview da Sport TV:

Análise ao jogo

«O Alverca foi uma equipa com um bloco médio-baixo, bastante baixo em alguns momentos, às vezes com uma linha de cinco (defesas), noutras de seis. Sabíamos que ia ser um jogo difícil. Em algum momento, tínhamos de ter uma inspiração. Eles conseguiram ligar duas ou três bolas com o avançado, um jogador que dá trabalho, um bom avançado, mas fomos competitivos e competentes, com o Inácio e o Diomande. Criámos várias oportunidades de golo na primeira parte, mas não o fizemos. Fomos adiando o golo, perdendo alguma energia e deixámos o jogo entrar num modo que agradava mais ao Alverca. Se tivéssemos feito um golo na fase inicial, o jogo seria totalmente diferente, o Alverca não ia fechar tanto a sua baliza. Faltava-nos fazer mais movimentos de profundidade mesmo em espaços curtos.»

«Na segunda parte, entrámos bem. O objetivo era fazer um golo cedo para tentarmos abrir um pouco mais o jogo. Não abrimos, com o Alverca outra vez num bloco baixo. Tentámos juntar o Fotis (Ioannidis) mais perto do Luis (Suárez), puxar o Pote atrás, porque tem outra tomada de decisão, que se calhar ainda não tem o (João) Simões. Saiu certo. Desbloqueámos o jogo num lance de bola parada, que foi importante, e num momento de inspiração o Pote faz o 2-0. Controlámos o jogo. Fizemos um jogo competente e a vitória é mais do que justa.»

Impacto dos jogadores que saltam do banco

«O Fotis (Ioannidis) é um jogador diferente do Luis (Suárez), dá outras coisas. Dá mais ataque à profundidade, é perigoso nas bolas paradas, que foi como conseguiu fazer o golo. Senti que ainda estava um bocadinho “amassado” do jogo de terça-feira, mas correspondeu. O Pote foi para uma posição diferente e também fez golo. Era esse o sentido, que o Pote, com coisas muito próprias dele, conseguisse desbloquear o jogo em algum momento, fosse com uma assistência ou um golo. Acabou por resultar.»

Lesão de Fresneda

«Sei que teve uma pequena entorse. Ainda não sei a gravidade, acredito que não seja muito grande. Que seja rápido para voltar. É o futebol, temos de saber lidar com isso. Às vezes, o azar de uns é a sorte de outros. O Sporting é o coletivo, somos todos. Obrigado aos adeptos, que voltaram a ser importantes no apoio à equipa.»

Contas do campeonato

«O único benefício é o Sporting. Fizemos o nosso, só estou focado no que posso controlar. É seguir o nosso caminho e fazer a nossa parte.»

Segue-se a Juventus, com novo treinador

«Vai ter um jogo antes do nosso com um treinador novo. É uma grande equipa, que com a mudança de treinador vai ganhar uma energia, uma vontade e um compromisso diferentes, para além daquilo que é estratégico. Não vamos ter muito para ver e estudar, mas vamos focar-nos no que controlamos para fazermos um grande jogo.»