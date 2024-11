O Sporting anunciou esta quinta-feira alterações na constituição das equipas técnicas da formação dos leões.

O destaque vai para Pedro Coelho que «sobe» dos sub-23 e assume o lugar deixado vago por João Pereira. Já Filipe Neto, que até agora treinava os júniores do Sporting, vai comandar a equipa sub-23 dos leões.

Esta prática de «subidas» dos treinadores verifica-se em quase todos os escalões anunciados, com as exceções dos sub-19, será Mauro Miguel que estava sem clube depois de ter deixado o Torreense em 2022, e dos sub-16, com a entrada de Sérgio Saraiva, que assumia o comando técnico dos sub-17 do FC Famalicão.

Veja aqui todas as alterações

EQUIPA B

Treinador principal: Pedro Coelho

Treinadores-adjuntos: Pedro Cruz, Paulo Carvalho e Daniel Almeida

Treinador de guarda-redes: Dário Ezequiel

Preparador físico: Tomás Azevedo

Analista: André Gonçalves e João Ferreira

SUB-23

Treinador principal: Filipe Neto

Treinadores-adjuntos: João Santos, Tiago Moreira e Carlos Finisterra

Treinador de guarda-redes: Rodolfo Vieira

Preparador físico: Ricardo Dinis (regressa ao Clube)

Analista: Vasco Macedo

SUB-19

Treinador principal: Mauro Miguel (novo no Clube)

Treinadores-adjuntos: José João, Rafael Pinto e Diogo Souto

Treinador de guarda-redes: Carlos Daniel

Preparador físico: Hélder Jesus

Analista: João Jorge

SUB-17

Treinador principal: Pedro Pontes

Treinadores-adjuntos: Miguel Almeida e Ruben Martinho

Treinador de guarda-redes: Luís Caetano

Preparador físico: André Milheiro

Analista: Gonçalo Garrido

SUB-16

Treinador principal: Sérgio Saraiva (novo no Clube)

Treinadores-adjuntos: Rodrigo Laires e Nuno Mota (novos no Clube)

Treinador de guarda-redes: João Santos

Preparador físico: João Reis