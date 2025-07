O Sporting oficializou Bruno Pinto como reforço no futsal, este domingo. Como o Maisfutebol tinha noticiado em momento oportuno, o internacional português vai vestir as cores leoninas na temporada 2025/26.

Na última época, ao serviço do Al-Ula FC, clube da Arábia Saudita treinado pelo ex-Benfica Mário Silva, Bruno Pinto marcou nove golos em 12 jogos. Conquistou, ainda, a Liga saudita e a Saudi Games Futsal.

«É impossível recusar um convite do Sporting CP. A minha intenção não era regressar, mas há coisas na vida que nós não podemos rejeitar. Nunca se pode dizer não a um dos melhores clubes do Mundo. Foi essa a minha intenção: representar o Sporting CP e poder vir ajudar o Sporting CP continuar a ser um clube ganhador. É essa a minha intenção», disse o jogador, citado pelos meios de comunicação do clube.

O ala canhoto de 31 anos regressa assim a terras lusas. Antes tinha representado clubes como o Benfica, a Burinhosa, o Belenenses e o Leões de Porto Salvo, clube que atuou durante cinco temporadas antes de rumar à Arábia Saudita.