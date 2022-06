Cardinal fez esta noite o último jogo ao serviço do Sporting, e teve uma despedida para recordar, com a conquista do bicampeonato frente ao Benfica.

No final da partida, o pivot de 36 anos teve direito a um momento especial no Pavilhão João Rocha: recebeu uma camisola dos leões assinada por todos os colegas de equipa, e foi ainda aplaudido por todos os adeptos.

Em declarações ao Canal 11, Cardinal assumiu que é um sonho despedir-se assim do clube verde e branco.

«É um sentimento de dever cumprido. Conquistámos todas as competições nacionais, todas frente ao nosso maior rival. Saio de consciência tranquila, dei tudo pelo Sporting. Foi um sonho concretizado, é um sonho sair desta maneira», começou por dizer.

«Marcar foi muito especial, já estava escrito. Disse aos meus companheiros que ia marcar e assim foi. Obrigado a todos os sportinguistas pelo apoio», prosseguiu, ele que faz anos este domingo e por isso «não podia ter tido melhor prenda».

Cardinal teve duas passagens pelo Sporting, nas quais conquistou cinco campeonatos, cinco Taças de Portugal, cinco Taças da Liga, uma Supertaça e duas Ligas dos Campeões.