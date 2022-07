O Sporting anunciou neste sábado a renovação de Diego Cavinato, italo-brasileiro de 37 anos que vai para a oitava época ao serviço dos leões.

Na última época, o experiente jogador que já somou 22 títulos ao serviço do Sporting marcou 39 golos em 48 jogos e contribuiu para que a equipa orientada por Nuno Dias conquistasse todos os títulos a nível nacional.

Isso faz com que Cavinato já some 22 títulos de leão ao peito, o que não lhe retira a ambição por mais.

«Se olhasse para trás e há sete temporadas me dissessem que ia conquistar 22 títulos, assinaria logo por baixo. São números extraordinários e fazemos parte da história, mas isso está no passado e no Museu, pois já temos novos objetivos. Espero retribuir a confiança que me deram», disse ao site do Sporting.