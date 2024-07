Pany Varela, eleito o melhor jogador do mundo em 2022, vai protagonizar uma das grandes transferências do futsal mundial. O Al Nassr garantiu a contratação do atleta do Sporting, após várias semanas de negociações. A notícia foi avançada pelo portal espanhol Relevo e confirmada pelo Maisfutebol.

Falta apenas a oficialização e a viagem do futsalista para a Arábia Saudita. A transferência far-se-á por valores assinaláveis para a modalidade - 250 mil euros, metade da cláusula de rescisão fixada em 500 mil euros. Varela tinha contrato até 2026.

Os espanhóis adiantam que Varela tem à sua espera um contrato de três anos, com valores que vão triplicar o seu salário atual no Sporting.

Nos últimos dias, Pany Varela tem estado em Cabo Verde, no país-natal (nasceu no Tarrafal). O atleta recebeu a medalha de mérito em segundo grau, dada pelo Governo do país.

Pany Varela ganhou o Mundial 2021, pela Seleção portuguesa, sendo bicampeão europeu em título, numa modalidade dominada por portugueses. Aos 35 anos, Varela conta com 33 títulos no currículo. Ganhou três Ligas dos Campeões - duas pelo Sporting e uma pelo Benfica, no início da carreira.

O ala foi campeão pelos leões na temporada passada, vencendo também a Taça da Liga. Sai de Alvalade após oito anos de ligação e junta-se a um clube que conta com Cristiano Ronaldo, Otávio e Luís Castro na secção de futebol masculino.