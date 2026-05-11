O Sporting domina o “cinco ideal” da fase final da Champions de futsal, prova conquistada pelos leões no domingo, em Itália.

Na baliza surge Bernardo Paçó, acompanhado pelo irmão Tomás e pelos colegas Felipe Valério e Zicky. O quinteto fica completo com o ala David Peña, espanhol do Palma.

O Sporting conquistou a sua terceira Liga dos Campeões, juntando aos feitos de 2019 e 2021, e interrompendo o domínio do Palma (2023-2025). O recordista é o Inter Movistar, com cinco Champions, seguido pelo Barcelona (quatro).