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Há 1h e 39min
Futsal: Sporting domina «cinco ideal» da fase final da Champions
Palma também presente. Irmãos Paçó, Zicky e Felipe Valério representam os leões
SS
Palma também presente. Irmãos Paçó, Zicky e Felipe Valério representam os leões
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O Sporting domina o “cinco ideal” da fase final da Champions de futsal, prova conquistada pelos leões no domingo, em Itália.
Na baliza surge Bernardo Paçó, acompanhado pelo irmão Tomás e pelos colegas Felipe Valério e Zicky. O quinteto fica completo com o ala David Peña, espanhol do Palma.
O Sporting conquistou a sua terceira Liga dos Campeões, juntando aos feitos de 2019 e 2021, e interrompendo o domínio do Palma (2023-2025). O recordista é o Inter Movistar, com cinco Champions, seguido pelo Barcelona (quatro).
UEFA's Technical Observers have selected their Team of the Tournament for the 2026 finals 🙌— UEFA Futsal (@UEFAFutsal) May 11, 2026
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